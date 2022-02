Ukraine kündigt Ausnahmezustand und Teilmobilmachung an

Kiew: Die Ukraine sollte Polen und Litauen zufolge den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage habe die Ukraine das verdient, teilten der polnische Präsident Duda und sein litauischer Amtskollege Nauseda nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit. Selenskyj selbst betonte seine Entschlossenheit angesichts eines möglichen russischen Angriffs. Er wisse nicht, was sein russischer Amtskollege Putin vorhabe, so Selenskyj. Es gebe aber klare Pläne für eine entsprechende Reaktion im Falle eines russischen Angriffs. Kiew hat heute einen landesweiten Ausnahmezustand und eine Teilmobilmachung angekündigt. Währenddessen erklärte ein Vertreter der russischen Regierung in Moskau, das russische Militär werde nur in die beiden Separatistengebiete in der Ostukraine einmarschieren, wenn es darum gebeten werde. Das geschehe dann zur Sicherung des Friedens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 16:00 Uhr