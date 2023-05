Ukraine kritisiert Terminveröffentlichung von Selenskyj-Besuch in Berlin

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainische Flugabwehr schießt eigene Drohne über Kiew ab

Kiew: Ein Drohnen-Abschuss über der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat am Abend für Verwirrung gesorgt. Inzwischen teilte die Flugabwehr mit, man habe ein Flugobjekt der eigenen Streitkräfte abgeschossen, weil es außer Kontrolle geraten sei. Zunächst war von einer feindlichen Drohne die Rede gewesen, was in den vergangenen Tagen mehrfach der Fall gewesen war. In Kiew und Umgebung hatte die eigene Drohne am Abend Luftalarm ausgelöst. Auf Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken ist der Abschuss zu sehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2023 01:00 Uhr