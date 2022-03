Ukraine-Krieg treibt Inflation im März auf Höchststand

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine belastet die deutsche Wirtschaft weiter schwer. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben die steigenden Energiepreise die Inflation hierzulande auf den höchsten Stand seit gut 40 Jahren getrieben. Demnach stieg die Teuerungsrate in diesem Monat um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat . In Bayern liegt sie mit 7,8 Prozent noch höher. Für das gesamte Jahr 2022 prognostizierten die Wirtschaftsweisen eine Inflationsrate von 6,1 Prozent. Sollte es einen Lieferstopp von russischen Energieträgern geben, so hieß es, könnte der Wert sogar im zweistelligen Bereich liegen. Aus Vorsorge vor einer Lieferunterbrechung von russischem Gas hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck heute die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 16:00 Uhr