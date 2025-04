Ukraine-Kontraktgruppe berät in Brüssel

Brüssel: Heute treffen sich Vertreter von rund 50 Ländern - die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Es geht um neue Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland. Zuletzt hieß es in Militärkreisen, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten dürfte, wenn Partner nicht weitere Militärhilfe zusagen. Großbritannien hat jetzt ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Es geht um Gelder unter anderem für Radarsysteme, Panzerabwehrminen und Drohnen. Die Regierung in London denkt auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu fünf Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee neu aufzustellen. Hintergrund ist die Sorge, dass Russland in fünf Jahren wieder in der Lage sein wird, einen neuen, umfassenden Krieg zu beginnen.

