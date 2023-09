Ukraine Kontaktgruppe verspricht dem Land langfristige Unterstützung

Ramstein: Die Ukraine-Kontaktgruppe hat bei ihrem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt dem Land langfristige Unterstützung zugesagt. US-Verteidigungsminister Austin betonte, Ziel der Verbündeten sei es, der Ukraine beim Aufbau einer fähigen Kampftruppe auf lange Sicht zu helfen. Konkret kündigte Austin die baldige Ankunft von US-Kampfpanzern des Typs M1 Abrams an. Washington hatte Kiew zu Jahresbeginn 31 solche Panzer versprochen. Deutschland hat ein weiteres Unterstützungspaket in Höhe von 400 Millionen Euro zugesagt. Konkret geht es um Munition, Hilfsmittel beim Minenräumen und Ersatzteile für militärische Ausrüstung. Die von Kiew geforderten Taurus-Marschflugkörper wurden heute nicht zugesichert. Hier müsse sich die Bundesregierung noch klar positionieren, hieß es. Grund dafür sei, dass die Raketen russische Gebiete erreichen könnten und man sich damit aktiv in den Krieg einmische.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 19:45 Uhr