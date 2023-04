Ukraine-Kontaktgruppe berät über weitere Unterstützung

Meldungsarchiv - 21.04.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Ramstein: Heute berät die Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt über weitere Militärhilfen für Kiew. Es ist das elfte Treffen der Gruppe, die sich aus den Verteidigungsministern der Unterstützerländer zusammensetzt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte vorab angedeutet, dass die Luftverteidigung der Ukraine im Mittelpunkt stehen werde. Bundesverteidigungsminister Pistorius betonte, dass es bei dem Treffen in Ramstein weder um einen Nato- noch einen EU-Beitritt Kiews gehen werde. Über den von Präsident Selenskyj geforderten Beitritt zur Allianz werde erst nach dem Ende des Krieges entschieden. Das sei keine Frage, die "man jetzt mal eben so aus Solidarität" beschließt, sondern "mit kühlem Kopf und heißem Herzen", so Pistorius.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 09:45 Uhr