Ukraine-Kontaktgruppe berät über weitere Militärhilfen

London: Großbritannien hat ein neues umfassendes Militärpaket für die Ukraine in Aussicht gestellt. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, soll Kiew Radarsysteme, Panzerabwehrminen und hunderttausende Drohnen im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen Euro zur Abwehr der russischen Angriffe erhalten. Die Regierung in London denkt auch darüber nach, im Fall eines Waffenstillstands Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Medienbericht bis zu fünf Jahre dort stationiert werden und helfen, die Armee neu aufzustellen. Details will der britische Verteidigungsminister Healey heute beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel vorstellen. Erwartet werden Vertreter von rund 50 Nationen, darunter auch der ukrainische Verteidigungsminister Umjerow. Er soll über die Lage an der Front informieren und erklären, welche Güter seine Streitkräfte derzeit am dringendsten benötigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 07:00 Uhr