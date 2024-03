Ukraine-Kontaktgruppe berät in Ramstein über Unterstützung

Ramstein: Die Ukraine soll weiter Hilfe bekommen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Über Details will heute die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz beraten. Eingeladen zu dem Treffen hat der amerikanische Verteidigungsminister Austin. Auch sein deutscher Amtskollege Pistorius wird mit dabei sein. Zuletzt war es zu Meinungsverschiedenheiten bei den westlichen Partnern über den Umfang der Waffenlieferungen an die Ukraine gekommen. Bundeskanzler Scholz lehnt etwa eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern weiterhin ab. Großbritannien hatte deshalb einen Ringtausch vorgeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 07:00 Uhr