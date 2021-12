Ukraine-Konflikt überschattet EU-Gipfel mit östlichen Partnerländern

Union weist Vorwurf des Corona-Impfstoff-Mangels zurück

Berlin: In der Diskussion über einen Mangel an Corona-Impfstoff hat sich jetzt die Unionsfraktion im Bundestag zu Wort gemeldet. Ihr gesundheitspolitischer Sprecher Sorge wies die von Gesundheitsminister Lauterbach kritisierten Defizite zurück. In einem Brief an seine Fraktionskollegen sprach er wörtlich von einem durchsichtigen politischen Manöver der SPD, um gegen die Union eine Kampagne zu starten. Laut Sorge steht genügend Impfstoff zur Verfügung, um den 34 Millionen Bürgern, die auf eine Auffrischungsimpfung warten, ein Angebot zu machen. - Gesundheitsminister Lauterbach hatte nach einer Inventur bemängelt, dass im ersten Quartal des nächsten Jahres nicht genug Impfstoff ausgeliefert werden könne. Der SPD-Politiker will sich laut einem Ministeriumssprecher wohl morgen konkret dazu äußern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.12.2021 14:45 Uhr