Ukraine-Konflikt nimmt wieder an Schärfe zu

Kiew: Nach einem kurzen Moment der Entspannung verschärft sich der Konflikt um die Ukraine wieder. Mehrere Nato-Staaten warfen Russland vor, Tausende zusätzliche Soldaten in Richtung Grenze geschickt zu haben anstelle des angekündigten Truppenabzugs. US-Präsident Biden sagte, es bestehe ein sehr großes Risiko, dass Russland innerhalb einiger Tage in die Ukraine einmarschiere. Russland wies den stellvertretenden US-Botschafter aus. Die Regierung in Moskau forderte die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf. Zugleich verbat sich Russland Einmischungen, wo man auf eigenem Hoheitsgebiet Truppen stationieren dürfe. Die Vereinten Nationen forderten alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Eine weitere Eskalation der Lage dürfe nicht zugelassen werden, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 18:00 Uhr