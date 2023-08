Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine-Konferenz in Dschidda startet ohne große Erwartungen

Dschidda: In der saudischen Küstenstadt ist das zweitägige Gipfel-Treffen zum Ukraine-Krieg angelaufen. Hochrangige Berater aus mehr als 30 Staaten suchen nach Wegen zum Frieden nach mehr als 17-monatigen Kämpfen zwischen Russland und der Ukraine. Die EU und Deutschland sind ebenso vertreten wie die Ukraine und die USA, Moskau jedoch nicht. Deshalb sind die Erwartungen an das Treffen eher gering. Aus dem saudischen Außenministerium verlautete am Nachmittag, dass es wohl keine Abschlusserklärung geben wird. Kiew will jedoch erreichen, dass das Gipfeltreffen den Weg zu einer großen Friedenskonferenz ebnet, die noch heuer stattfinden soll. Außerdem möchte die ukrainische Führung in Dschidda Schwellen- und Entwicklungsländer überzeugen, die sich seit Kriegsbeginn bisher nicht deutlich von Moskau distanziert haben.

