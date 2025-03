Ukraine ist laut Trump zu Verhandlungen mit Russland bereit

Washington: US-Präsident Trump hat nach dem Eklat vergangene Woche eine Annäherung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj angedeutet. Trump sagte in seiner ersten Kongressrede seiner neuen Amtszeit, Selenskyj habe sich in einem Brief bereit erklärt, einen Frieden mit Russland auszuhandeln - und zwar unter Führung der USA. Trump warf Europa dabei erneut vor, zu wenig Unterstützung zu einem Ende des Krieges geleistet zu haben. Nach den Worten Trumps ist nun auch der Abschluss eines Rohstoffabkommens zwischen Kiew und den USA wieder möglich. Zur Unterzeichnung war es vergangenen Freitag im Weißen Haus nicht gekommen - wegen eine öffentlichen ausgetragenen Streits. Vor der jetzigen Rede Trumps hat sich Selenskyj via sozialen Medien bereiterklärt, einer Waffenruhe in der Luft und zur See sofort zustimmen, wenn Russland das Gleiche tue.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 09:00 Uhr