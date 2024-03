Ukraine hofft weiter auf deutsche Taurus-Lieferungen

Kiew: Trotz des Nein von Bundeskanzler Scholz setzt die Ukraine weiter auf eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak sagte der Bild-Zeitung, er finde, die Diskussion, die derzeit in Deutschland darüber laufe, sei normal und müsse fortgesetzt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyi warnte unterdessen vor einer erneuten Blockade der Militärhilfen im US-Kongress. Das würde einen schrittweisen Rückzug der ukrainischen Streitkräfte bedeuten. Denn dann gäbe es etwa keine Flugabwehr mehr, keine Patriot-Raketen, keine Störsender für die elektronische Kriegsführung, so Selenskyi in der "Washington Post." - Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa sind offiziellen Angaben zufolge gestern mindestens fünf Menschen verletzt worden. Die Raketen konnten abgeschossen werden, aber Trümmerteile seien auf Straßen und Gebäude gestürzt, teilte der Bürgermeister der Stadt mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 07:00 Uhr