Ukraine hindert Ex-Präsident Poroschenko an Ausreise

Kiew: Die Ukraine hat ihrem Ex-Präsidenten Poroschenko die Ausreise verwehrt. Zur Begründung teilte der Geheimdienst SBU mit, Poroschenko habe sich mit Ungarns Ministerpräsident Orban treffen wollen. Dieser vertrete eine, so wörtlich, systematisch anti-ukrainische Position. Poroschenko ist derzeit Abgeordneter der größten Oppositionsfraktion im Parlament in Kiew. Von 2014 bis 2019 war er Staatschef. Danach wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Hochverrats und Korruption eingeleitet. Er soll als Präsident Geschäfte mit pro-russischen Separatisten in der Ost-Ukraine gemacht haben. Poroschenko weist den Vorwurf zurück und spricht von einer Intrige des amtierenden Präsidenten Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 22:00 Uhr