Ukraine-Hilfe bestimmt Nato-Beratungen in Prag

Prag: Die Außenminister der Nato-Staaten beginnen am Abend ihr zweitägiges Treffen in Tschechien. Im Mittelpunkt steht der russische Krieg in der Ukraine. Schon im Vorfeld hatten die 32 Nato-Mitgliedsstaaten der Regierung in Kiew ein weiteres Hilfspaket in Aussicht gestellt. Das "Handelsblatt" berichtet unter Berufung auf Regierungsvertreter Deutschlands und anderer Nato-Staaten, dass sich die Unterstützung auf 40 Milliaden Dollar pro Jahr summiere. Sie würde damit höher ausfallen, als bislang bekannt. Bestimmt werden dürfte das Treffen auch von der Diskussion darüber, ob die Ukraine vom Westen gelieferte Waffen auf russischem Staatsgebiet einsetzen darf. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass Präsident Biden dies erlauben wolle. Sein Außenminister Blinken deutete diesbezüglich heute bei einem Besuch in Moldau eine Anpassung der Nato-Strategie an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 16:00 Uhr