Ukraine hat nach US-Angaben Hälfte des besetzten Gebietes zurückerobert

Kiew: Nach Angaben der USA hat die Ukraine mittlerweile etwa die Hälfte der Gebiete zurückerobert, die Russland bei seiner Invasion besetzt hatte. Die jüngste Gegenoffensive stehe allerdings erst in den Anfängen und werde ein sehr harter Kampf, sagte US-Außenminister Blinken dem Sender CNN. Die Offensive werde vermutlich noch mehrere Monate dauern. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte derweil nach den neuen russischen Angriffen auf die Hafenstadt Odessa Vergeltung an. Für Raketen gegen friedliche Städte, Wohngebäude und eine Kathedrale könne es keine Entschuldigung geben. Bei der Angriffswelle wurden nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Die orthodoxe Kathedrale in Odessa, ein Unesco-Welterbe, wurde schwer beschädigt.

