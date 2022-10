Ukraine hat Lyman offenbar vollständig unter Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Ukrainische Truppen haben laut Präsident Selenskyj die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Lyman im Osten des Landes übernommen. Die Stadt sei vollständig geräumt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft am Mittag. Er dankte dem ukrainischen Militär. Unklar ist weiterhin, wie viele russische Soldaten bei der Einnahme der Stadt getötet wurden beziehungsweise in Gefangenschaft geraten sind. Britische Geheimdienste gehen davon aus, dass Moskau erhebliche Verluste erlitten hat. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte gestern ein Video von Soldaten veröffentlicht, die eine ukrainische Flagge neben einem Schild mit dem Namen der Stadt Lyman hochhalten. Moskau hatte kurz darauf den Rückzug seiner Truppen aus der Stadt bekannt gegeben.

02.10.2022 15:00 Uhr