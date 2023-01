Ukraine hält laut Selenskyj Angriffen im Donbass stand

Kurzmeldung ein/ausklappen Kartenvorverkauf für Landshuter Hochzeit beginnt

Landshut: Heute startet in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt der Kartenvorverkauf für die traditionsreiche "Landshuter Hochzeit". Wegen der Corona-Pandemie musste eines der größten Mittelalterfeste Europas diesmal nicht wie sonst vier Jahre, sondern sechs Jahre pausieren. Erfahrungsgemäß stünden die ersten Menschen schon in den Morgenstunden vor der Tourist-Info am Landshuter Rathaus an, um an Karten zu kommen, heißt es von der Stadt. Der Ticketschalter öffnet den Angaben zufolge um 9 Uhr, ebenso wie das Portal für Online-Kartenbestellungen. Die "Landshuter Hochzeit" ist eines der größten Mittelalterfeste in Europa. Das Fest wird zur Erinnerung an die 1475 in Landshut gefeierte Heirat von Herzog Georg dem Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig gefeiert. Das Fest ist vom 30. Juni bis 23. Juli geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2023 07:00 Uhr