Ukraine glaubt nicht an russischen Truppanabzug

Virologin Protzer kritisiert Ende der Maskenpflicht

München: Die bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen stoßen in der Wissenschaft auf Unverständnis. Die Münchner Virologin Protzer hält es für zu früh, die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben. Der Höhepunkt der aktuellen Welle sei noch nicht erreicht, sagte Protzer im BR24 Thema des Tages. Die Wissenschaftlerin kritisierte, dass in Geschäften des täglichen Bedarfs keine Rücksicht mehr auf Risikogruppen genommen werde und appellierte an die Eigenverantwortung und Solidarität der Bürger. Ähnlich äußerten sich die Virologen Drosten und Cisek in der vorerst letzten Folge ihres Podcasts "Coronavirus Update". - Mit Blick auf die aktuell vielen Personalausfälle wird nun auch über eine Lockerung der Isolationspflicht diskutiert: Kassenärzte-Chef Gassen sagte der Funke-Mediengruppe, nötig seien jetzt alltagstauglichere Regeln. Die aktuellen ergäben keinen Sinn mehr bei einer Erkrankung, die in den allermeisten Fällen milde verlaufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 09:00 Uhr