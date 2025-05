Ukraine-Gespräche in Istanbul stehen auf der Kippe

Ukraine-Gespräche in Istanbul werden fraglich: Noch bevor das Treffen zwischen Russland, den USA und der Ukraine begonnen hat, haben sich die Fronten verhärtet. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem Täuschungsmanöver, dass statt Präsident Putin nur eine nachrangige Delegation nach Istanbul gekommen ist. Ob er selbst an dem Treffen teilnimmt, will Selenskyj erst nach seinem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara entscheiden.

