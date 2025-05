Ukraine-Gespräche in Istanbul finden ohne Putin und Selenskyj statt

Istanbul: Das russisch-ukrainische Treffen zum Krieg in der Ukraine findet heute ohne Beisein von Kreml-Chef Putin statt. Seine Delegation wird stattdessen angeführt von Wladimir Medinski, dem Präsidentenberater, der schon vor drei Jahren die ersten und letzten direkten Gespräche geleitet hatte. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt nun nicht an den Gesprächen teil und schickt Unterhändler nach Istanbul. Er selbst trifft den türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Der Diplomat und ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Heusgen nannte die russische Taktik im BR ein "Schwarzer-Peter"-Spiel. Mit den Beamten aus der zweiten Reihe könnten keine Fortschritte erzielt werden. Es sei nun das Wichtigste, dass die Europäer zusammen mit den Amerikanern Stärke zeigten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 09:00 Uhr