Ukraine-Gespräche beginnen erst am Nachmittag

Die Ukraine-Gespräche in der Türkei sollen erst am Nachmittag beginnen: Das hat eine Sprecherin des russischen Außenministeriums mittgeteilt. An dem Treffen wird statt Präsident Putin nur eine Delegation teilnehmen, ähnlich verhält es sich für die USA. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zwar inzwischen in Ankara zu einem Gespräch mit Präsident Erdogan eingetroffen, ob er an dem Ukraine-Gipfel in Istanbul teilnimmt, will er aber erst danach entscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 12:15 Uhr