Ukraine geht gegen pro-russische Parteien vor

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine geht innenpolitisch gegen Parteien vor, die den russischen Angriffskrieg unterstützen oder leugnen. Diese sollen künftig verboten werden können. Wie das ukrainische Parlament mitgeteilt hat, unterzeichnete Präsident Selenskyj ein entsprechendes Gesetz. Bereits im März waren die Aktivitäten von einem knappen Dutzend Parteien verboten worden, die Verbindungen zu Russland haben sollen. - In den USA sieht der russische Botschafter Antonow sich und seine Mitarbeiter wörtlich "in einem feindlichen Umfeld". Man erhalte Drohungen, auch mit physischer Gewalt, sagte er der russischen Nachrichtenagentur Tass. - Als Reaktion auf den russischen Angriff könnten heute in Schweden die Überlegungen über einen Beitritt zum westlichen NATO-Bündnis einen Schritt weiterkommen. Die regierenden Sozialdemokraten beraten über einen Mitgliedsantrag. Auch Finnland erwägt einen Beitritt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 08:00 Uhr