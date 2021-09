Ukraine gedenkt der Opfer des Massakers von Baby Jar

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine gedenkt heute der Opfer des Massakers von Baby Jar vor 80 Jahren. Hochrangige Politiker wie Ministerpräsident Selenskyi legten am Schauplatz des Verbrechens Blumen und Kränze nieder. Hinter den Worten "Baby Jar" stünden 80 Jahre gemeinsamer Schmerz des jüdischen und ukrainischen Volks, sagte Selenskyi. Ende September 1941 hatten sogenannte Einsatzgruppen der deutschen Besatzer 34.000 jüdische Bewohner von Kiew ermordet. Insgesamt wurden in der Schlucht von Baby Jar am Stadtrand mehr als 100.000 Menschen getötet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 13:00 Uhr