Ukraine fürchtet nach russischem Angriff auf Odessa um Getreide-Exporte

In Griechenland, Spanien und Italien wüten Brände

Athen: In Griechenland haben die Behörden über 140 Brände registriert. Die größten Feuer wüten auf der Insel Lesbos und im Nordosten im Dadia-Nationalpark. Die Flammen zerstörten Gebäude, ein Umspannwerk und mehrere Autos. Auch am westlichen Rand der Hauptstadt Athen waren Feuerwehrleute im Einsatz. In Spanien bereitet ein Brand auf Teneriffa den Einsatzkräften Sorgen. Mehrere hundert Bewohner aus fünf Gemeinden im Norden der Insel mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine Evakuierungsaktion gab es auch in Italien an der Grenze zu Slowenien. In der Nähe von Görz wurden rund 350 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 18:00 Uhr