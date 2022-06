Ukraine fordert vor Kiew-Reise Panzer von Scholz

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem bald erwarteten Besuch von Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi in Kiew dringt die Ukraine auf Waffenlieferungen in großem Umfang. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, forderte von Scholz die Zusage von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern. Melnyk sagte, ohne deutsche schwere Waffen werde es nicht gelingen, die gewaltige militärische Überlegenheit Russlands zu brechen. Präsident Selenskyj selbst forderte unter anderem die Lieferung moderner Luftabwehrsysteme. Seit der russischen Invasion im Februar seien ukrainische Städte von gut 2600 feindlichen Raketen getroffen worden, sagte er. Leben hätten gerettet werden können, wenn die Ukraine erhört worden wäre. Die Kiew-Reise der drei Staatschefs ist offiziell bislang nicht bestätigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2022 19:45 Uhr