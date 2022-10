Ukraine fordert von Weltgemeinschaft Verurteilung russischer Annexion

Merkel mit Nansen-Flüchtlingspreis des UNHCR ausgezeichnet

Genf: Ex-Bundeskanzlerin Merkel ist mit dem Nansen-Preis des UN-Flüchtlingshilfswerks geehrt worden. Die Jury würdigte die Altkanzlerin für ihre Führungsstärke und ihr Mitgefühl in der Syrienkrise vor sieben Jahren. Deutschland hatte damals rund 1,2 Millionen Geflüchtete aufgenommen. Merkel habe einen "moralischen Kompass" bewiesen, der auch den Weg für so viele von uns in Europa und in der Welt gewiesen habe, so UN-Flüchtlingschef Grandi bei der Übergabe der Medaille. Merkel sagte, sie hoffe, dass sich in Zukunft mehr Menschen verpflichtet fühlen, anderen in Not zu helfen. Niemand verlasse seine Heimat leichtfertig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 06:00 Uhr