Ukraine fordert von Scholz ein Ultimatum an Putin

Berlin: Die Ukraine fordert von der Bundesregierung eine entschiedene Ansage gegenüber dem russischen Präsidenten Putin. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, erklärte in einem Interview, nur ein klares Ultimatum mit einer Deadline könne noch den Weltfrieden retten. Spätestens am Mittwoch müsse Moskau seine Truppen zurückbeordern, so Melnyk. Bundeskanzler Scholz wird heute im Kreml empfangen. Bei seinem Besuch gestern in Kiew unterstrich er, dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine stehe. Die USA haben mittlerweile ihre Warnung vor einer baldigen Invasion Russlands bekräftigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 04:00 Uhr