Ukraine fordert angesichts heftiger Angriffe zusätzliche Hilfe

Kiew: Russland hat die Ukraine in der Nacht und am frühen Morgen erneut massiv mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Über 70 davon hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben abgefangen. Landesweit gab es Explosionen. Insgesamt wurden laut Präsident Selenskyj mindestens fünf Menschen getötet und mehr als 90 verletzt. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte die westlichen Partner auf, angesichts der heftigen Angriffe zusätzliche Luftverteidigungssysteme, Kampfdrohen und Langstreckenraketen zu liefern. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sprach sich für Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine aus. Dem Nachrichtenportal t-online sagte die FDP-Politikerin, die Ukraine benötige mehr Munition, mehr Ersatzteile und der Taurus müsse sofort auf den Weg gebracht werden, um endlich den russischen Nachschub zu erschweren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 15:00 Uhr