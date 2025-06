Ukraine feiert Angriffe auf russische Flughäfen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Militärschläge gegen russische Flughäfen und Infrastruktur als brillianten Erfolg bezeichnet. Er bestätigte am Abend die "Operation Spinnennetz" und nannte Details. Demnach wurden Flughäfen in Sibirien und Murmansk in der Arktis-Region mit Drohnen angegriffen. Dabei sollen 40 Flugzeuge zerstört worden sein. Der Geheimdienst habe die Aktion anderthalb Jahre lang geplant, so Selensky. Die Drohnen seien nach Russland geschmuggelt und dort versteckt in LKW zu ihren Zielorten bewegt worden. Experten sprechen von einem empfindlichen Schlag gegen das russische Militär. Offen sind die Folgen für die neuen Friedensgespräche in Istanbul, die heute starten sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 02:00 Uhr