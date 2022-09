Ukraine exhumiert erste Leichen bei Isjum

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die in der ukrainischen Stadt Isjum entdeckten etwa 440 Toten haben nicht in einem Massengrab gelegen. Das haben die ukrainischen Behörden nach ersten Untersuchungen mitgeteilt. Vielmehr handelt es sich um Einzelgräber. Etliche der Menschen darin kamen vermutlich ums Leben, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen habe. Die Bestatter hätten zum Teil nicht gewusst, wer die vielen Toten seien. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen nur Nummern. Nun bemühten sich die Behörden, ein Register mit den Fundorten der Leichen zu finden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach nach ersten Exhumierungen allerdings auch von Folterspuren an mehreren Leichen. Einigen seien Knochen gebrochen worden, andere hätten einen Strick um den Hals gehabt. Selenskyj erklärte, die Entdeckungen zeigten erneut, dass die Welt Russland als staatlichen Sponsor von Terrorismus einstufen müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 22:00 Uhr