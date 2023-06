Ukraine evakuiert tausende Menschen nach Zerstörung de Kachowka-Staudamms

Meldungsarchiv - 06.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes im Süden der Ukraine wächst die Angst angesichts der großflächigen Überschwemmungen. Die ukrainischen Behörden leitete die Evakuierung von rund 17.000 Menschen ein. Auf der von Russland besetzten Seite des Flusses Dnipro sollen weitere 25.000 Anwohner fortgebracht werden. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Sprengung verantwortlich. Präsident Selenskyj sprach mit Blick auf die Umweltauswirkungen durch ausgelaufenes Öl von einem Ökozid. Der Kreml wiederum sprach von einer vorsätzlichen Sabotage. Die Kühlung des Atomkraftwerks Saporischja soll nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA nicht in Gefahr sein. Allerdings könnte nach den Worten von IAEA-Chef Grossi in ein paar Tagen der Pegel des Stausees so niedrig sein, dass nicht mehr genug Wasser zum Kraftwerk gepumpt werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2023 22:00 Uhr