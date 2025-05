Ukraine evakuiert mehr als 200 Orte in Region Sumy

Die russische Armee ist in der Ukraine weiter auf dem Vormarsch. Nun evakuieren die ukrainischen Behörden mehrere Ortschaften in der Region Sumy. Bisher sind den Angaben zufolge 52.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden; gut 60 Prozent der insgesamt 86.000 Zivilisten in den betroffenen Ortschaften. Wie schnell die Evakuierung abgeschlossen werden kann, ist unklar.

