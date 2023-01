Ukraine erlebt Silvesternacht mit neuen Luftangriffen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine hat das neue Jahr mit landesweitem Luftalarm und russischen Raketenangriffen begonnen. Um halb eins in der Nacht heulten die Sirenen, auch in der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören. Präsident Selenskyj erinnerte in seiner Neujahrsansprache an das Leid der Menschen, vor allem der Kinder. Er sagte, 2023 solle ein Jahr der Rückkehr für Ukrainer werden - aus dem Ausland nach Hause, aus russischer Gefangenschaft zurück in die Familien, aus dem russischen Angriffskrieg zurück in ein normales Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 09:00 Uhr