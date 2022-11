Ukraine erlebt massiven Raketenbeschuss auf Objekte der Energieversorgung

Abschlusserklärung des G20-Gipfels steht

Nusa Dua: Auf dem G20-Gipfel auf Bali ist Russland von den Teilnehmerstaaten wegen den Angriffs auf die Ukraine massiv kritisiert worden. In dem Entwurf zur gemeinsamen Abschlusserklärung, die morgen verabschiedet werden soll, heißt es, der Krieg habe die Weltwirtschaft negativ beeinflusst. Die Drohungen Russlands mit einem Einsatz von Atomwaffen werden als unzulässig bezeichnet. Bundeskanzler Scholz warf in einer Rede der Führung in Moskau vor, mit dem Krieg den Hunger in der Welt noch weiter zu verschärfen. In dem Entwurf wurde aber auch festgehalten, dass es andere Perspektiven und Einschätzungen zur Ukraine gibt. Russlands Außenminister Lawrow, der Präsident Putin auf Bali vertrat, reiste bereits ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2022 18:15 Uhr