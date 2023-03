Ukraine erinnert an Massaker von Butscha

Meldungsarchiv - 31.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Butscha: Zum Jahrestag der Befreiung der Stadt hat der ukrainische Präsident Selenskyj an die dort begangenen Kriegsverbrechen erinnert. Butscha sei ein Symbol für die Gräueltaten der russischen Besatzungsarmee. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die kaltblütigen Hinrichtungen seien Teil eines größeren Plans. Der Kreml wolle die Ukraine, ihre Unabhängigkeit und ihre Demokratie beseitigen. In dem Vorort der Hauptstadt Kiew gibt es den ganzen Tag über Gedenkveranstaltungen. Bundeskanzler Scholz wird per Videobotschaft zugeschaltet. Er twitterte, die Gräueltaten von Butscha hätten der Welt vor Augen geführt, was Putins Krieg bedeute. Diese Verbrechen dürften nicht straflos bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 15:00 Uhr