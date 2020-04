Ukraine erinnert an Katastrophe von Tschernobyl

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tschernobyl: Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Reaktorkatastrophe vor 34 Jahren erinnert. Dabei legte er in der Sperrzone an einem Denkmal Blumen für die damaligen Katastrophenhelfer ab. Die Explosion im damals noch sowjetischen AKW im April 1986 gilt bis heute als die größte atomare Katastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. Tausende Menschen starben, auch noch Jahre nach der Katastrophe. Zehntausende Bewohner wurden zwangsumgesiedelt. Seit Wochen brennen Wälder in der Nähe von Tschernobyl. Greenpeace befürchtet, dass durch das Feuer radioaktive Teilchen aufgewirbelt und verbreitet werden. Die ukrainischen Behörden dagegen sagen, man habe alles unter Kontrolle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 18:00 Uhr