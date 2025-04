Ukraine erhebt Vorwürfe gegen China

Die Regierung in Kiew hat den chinesischen Botschafter einbestellt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat China vorgeworfen, direkt in den russischen Angriffskrieg verwickelt zu sein. Die Ukraine macht dies an Waffenlieferungen und mehreren Hundert Chinesen fest, die an der Seite der russischen Streitkräfte kämpfen sollen. Das chinesische Außenministerium hat die Vorwürfe der Ukraine entschieden zurückgewiesen und als "ungerechtfertigt" und "politische Manipulationen" bezeichnet.

