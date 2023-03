Ukraine erhält von Deutschland 18 Kampfpanzer

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland darf Lecks an Nord-Stream nicht untersuchen

New York: Der Weltsicherheitsrat hat einen russischen Antrag abgelehnt, selbst Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee aufzunehmen. Dazu wären neun Jastimmen erforderlich gewesen, aber nur China und Brasilien stimmten mit Russland. Explosionen hatten im vergangenen September mehrere Lecks in die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gerissen. Anfang März berichteten mehrere westliche Medien, die Spur führe womöglich in die Ukraine.

