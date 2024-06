Ukraine erhält Unterstützung bei G7-Gipfel durch Kredit und Sicherheitsabkommen

Bari: Die G7-Staaten haben der Ukraine auf ihrem Gipfel in Italien erneut Hilfe zugesichert. Zum einen beschlossen die Industrienationen einen weiteren Kredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Dieser soll durch Zinsen finanziert werden, die aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen stammen. Bundeskanzler Scholz sagte dazu, das sei ein sehr klares Zeichen an den russischen Präsidenten Putin, dass der den Krieg weder aussitzen noch gewinnen könne. Zum anderen hat die Ukraine neue Sicherheitsabkommen mit anderen Staaten abgeschlossen. So wurde am Abend mit den USA eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Dabei geht es um weitere militärische Unterstützung, Kooperation bei der Rüstungsindustrie und einen Austausch von Geheimdienstinformationen. Zuvor hatte die Ukraine am Rande des G7-Gipfels bereits mit Japan ein ähnliches Sicherheitsabkommen vereinbart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 21:00 Uhr