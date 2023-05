Ukraine erhält Munition für weitere Milliarde Euro von der EU

Kurzmeldung ein/ausklappen Köln gewinnt 2:1 in Leverkusen - Schalke siegt in Mainz

Leverkusen: In der Fußballbundesliga hat Köln die Erfolgsserie von Leverkusen beendet. Die Kölner siegten auswärts 2:1 und dürften damit den Klassenerhalt gesichert haben. Im anderen Spiel des Abends gewann Schalke in Mainz 3:2 und hat damit die Abstiegsränge vorerst verlassen. In der zweiten Liga spielte Fürth 1:1 in Bielefeld, der Hamburger SV kam nicht über ein 2:2 gegen Paderborn hinaus.

