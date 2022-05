Ukraine drosselt Gas-Lieferungen nach West-Europa

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zweieinhalb Monate nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fließt nun weniger Gas aus Russland nach Europa. Die Ukraine drosselte den Transit durch das Gebiet Luhansk im Osten des Landes. Begründet wurde dies damit, dass der Betrieb der Pipeline Sojus kriegsbedingt nicht mehr kontrolliert werden könne. Nach Angaben des russischen Staatskonzerns Gazprom wurde heute insgesamt etwa ein Viertel weniger Gas in Richtung Westen transportiert als noch gestern. Die Bundesregierung trat sogleich Befürchtungen entgegen, dass Gas in Deutschland bald knapp werden könnte. Das Bundeswirtschaftsministerium versicherte, es drohten derzeit keine Engpässe. Minister Habeck sagte, der Ausfall könne durch Zukauf aus anderen Ländern kompensiert werden. Die Ukraine suche bereits nach neuen Transportwegen für russisches Gas nach Westeuropa. Sollten die Gaslieferungen allerdings auf Dauer wegfallen, dann werde das irgendwann natürlich eine Herausforderung, so Habeck.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 21:45 Uhr