Ukraine droht EU mit Klage wegen Getreide-Importstopps

Kiew: Die ukrainische Regierung droht ihren EU-Nachbarn wegen des Getreide-Importstopps mit einer Klage. Landwirtschaftsminister Solskyj hat angekündigt, dass sein Land in naher Zukunft juristisch gegen Polen, Ungarn und die Slowakei vorgehen will. Der Streit über die Einfuhr von ukrainischem Getreide schwelt bereits länger: Polen, Ungarn und die Slowakei hatten am Freitag eigene Beschränkungen für Getreideeinfuhren angekündigt. Sie fürchten sinkende Preise und Wettbewerbsnachteile für die heimischen Bauern. Zuvor hatte die EU beschlossen, das Einfuhrverbot gegen Kiew nicht zu verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 16:00 Uhr