Ukraine-Botschafter betont Bedeutung von Atom-Warnungen an Putin

06.11.2022 07:00 Uhr

Berlin: Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, hat betont, wie wichtig Warnungen an Kremlchef Putin vor einem Atomwaffeneinsatz sind. Trotz der Drohgebärden müsse man Russland aus einer Position der Stärke begegnen, mahnte Makejew. Sonst werde Moskau immer weiter gehen. Auch nach der Annexion der Krim habe Deutschland Angst gehabt, Russland zu provozieren, und die Ukraine alleine gelassen. "Das Ergebnis sehen wir jetzt", sagte Makejew wörtlich. Während des umstrittenen Besuchs von Kanzler Scholz in Peking hatte der chinesische Staatschef Xi sich Warnungen des Westens vor einer nuklearen Eskalation im Ukraine-Krieg angeschlossen. Scholz sagte, alleine das sei die Reise Wert gewesen.

06.11.2022 07:00 Uhr