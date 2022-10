Ukraine bittet um schnelle Hilfe beim Wiederaufbau

Nachrichtenarchiv - 25.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Konferenz zum Wiederaufbau seines Landes zu schneller Hilfe aufgerufen. Krankenhäuser, Schulen und andere lebenswichtige Infrastruktur müssten jetzt schnell repariert werden. Es gehe darum, den Menschen wieder ein normales Leben zu ermöglichen, so Selenskyj in einer Videoschalte nach Berlin. Dort hatten sich zuvor Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu rascher Hilfe verpflichtet. Bei der Konferenz geht es allerdings noch nicht um konkrete Zusagen, sondern um die grundsätzliche gemeinsame Herangehensweise. Selenskyj wird im Lauf des Tages auch noch mit Bundespräsident Steinmeier reden, der heute Früh überraschend in Kiew eingetroffen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 11:00 Uhr