Ukraine bittet Bundesregierung offiziell um Waffen

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ukraine hat die Bundesregierung offiziell um Unterstützung in Form einer Waffenlieferung gebeten. Das entsprechende Schreiben der ukrainischen Botschaft liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin ist eine Reihe von gewünschten Waffen aufgelistet, darunter Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre oder auch Nachtsichtgeräte, Überwachungskameras und Munition. Die Bundesregierung lehnt anders als andere Nato-Partner solche Waffenlieferungen ab und hat bisher lediglich 5000 Schutzhelme zugesagt. Bundeskanzler Scholz reist am 14. Februar in die Ukraine und einen Tag später dann nach Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 21:00 Uhr