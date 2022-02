Ukraine bittet Bundesregierung offiziell um Waffen

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ukraine hat die Bundesregierung offiziell um Unterstützung in Form einer Waffenlieferung gebeten. Das entsprechende Schreiben der ukrainischen Botschaft liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin ist eine Reihe von gewünschten Waffen aufgelistet, darunter Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre oder auch Nachtsichtgeräte, Überwachungskameras und Munition. Mit Verweis auf die äußerst angespannte sicherheitspolitische Lage und die drohende russische Aggression bittet die Botschaft um eine möglichst zeitnahe Bearbeitung des Antrags. Die Bundesregierung lehnt anders als andere Nato-Partner solche Waffenlieferungen ab und hat bisher lediglich 5000 Schutzhelme zugesagt. Bundeskanzler Scholz reist am 14. Februar in die Ukraine und einen Tag später dann nach Russland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.02.2022 19:15 Uhr