Ukraine bietet Russland Neutralität gegen Sicherheitsgarantien an

29.03.2022 17:00 Uhr

Istanbul: In die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine kommt nach fast fünf Wochen Krieg offenbar Bewegung: Der russische Unterhändler hat die Beratungen in Istanbul konstruktiv genannt. Die Ukraine bot darin den Verzicht auf einen NATO-Beitritt gegen Sicherheitsgarantien an. Länder wie etwa die Türkei, Deutschland und Polen sollen demnach die Eigenständigkeit der Ukraine gewährleisten. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, dies könne diskutiert werden, wenn Kiew die heutigen territorialen Realitäten akzeptiert. Gemeint sind die Anerkennung der Krim als Teil Russlands und von Luhansk sowie Donezk als unabhängige Staaten. Die Ukraine lehnt dies bisher ab. Zugleich kündigte Moskau als vertrauensbildende Maßnahme an, den Militäreinsatz rund um Kiew und Tschernihiw drastisch zu verringern. Heute sollen allein bei einem Angriff auf Mykolajiw mindestens sieben Menschen getötet worden sein.

29.03.2022 17:00 Uhr