Ukraine bietet Gefagenenaustausch für Rettung aus Stahlwerk in Mariupol an

Kiew: Die Ukraine bietet Russland zur Rettung ihrer im Stahlwerk Azovstal eingeschlossenen Soldaten einen Gefangenenaustausch an. Vize-Regierungschefin Wereschtschuk teilte mit, die Verhandlungen dazu dauerten an. Die Kämpfe in der Ostukraine gehen indes ungebremst weiter. Die Ukraine meldete, man habe mehrere Ortschaften in der nordöstlichen Region Charkiw zurückerobert. Außerdem hätten sich russische und ukrainische Truppen in der Region zwischen Cherson und Mykolajiw im Süden erneut erbitterte Gefechte geliefert. Die Verteidiger gäben den russischen Angreifern dabei keine Gelegenheit zum Vordringen, teilte die ukrainische Militärführung in der Nacht mit. Russland hatte am Abend dazu aufgerufen, Zivilisten aus den für die ukrainische Verteidigung wichtigen Städten Kramatorsk und Slowjansk in Sicherheit zu bringen. Ukrainische Einheiten würden sich hinter 90.000 Zivlisten verschanzen, warf die russische Seite der Ukraine vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 03:00 Uhr