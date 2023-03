Ukraine bestreitet Beteiligung an Anschlägen auf Nordstream-Pipelines

Meldungsarchiv - 08.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die Ukraine weist Berichte über eine mögliche Beteiligung an den Explosionen der Nordstream-Pipelines zurück. Der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros Podolyak schrieb auf Twitter, Kiew habe nichts mit dem Vorfall in der Ostsee zu tun und habe keine Informationen über pro-ukrainische Sabotage-Gruppen. Nach Informationen von US-Geheimdiensten soll so eine Gruppe für die Anschläge im vergangenen Jahr verantwortlich sein. Darüber berichtet die „New York Times“. Recherchen von ARD und der "Zeit" geben Einblick in die Vorbereitungen der Sabotageakte. Demnach haben Ermittler die Jacht ausfindig gemacht, von der aus die Anschläge auf die Gaspipelines ausgeführt wurden. Offenbar wurde sie in Rostock von einer Firma gemietet, die Ukrainern gehört. Trotzdem ist den Informationen zufolge weiter unklar, wer die Zerstörung der Nordstream-Pipelines in Auftrag gegeben hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2023 08:00 Uhr